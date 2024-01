Decreto energia – D’Attis e De Palma (FI): “approvato nostro emendamento. Brindisi e Taranto potranno partecipare insieme al bando per infrastrutture portuali funzionali all’eolico”

DECRETO ENERGIA. D’ATTIS E DE PALMA (FI): “APPROVATO NOSTRO EMENDAMENTO, BRINDISI E TARANTO POTRANNO PARTECIPARE INSIEME AL BANDO PER REALIZZARE INFRASTRUTTURE PORTUALI FUNZIONALI ALL’EOLICO”

Nota del commissario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis, e del coordinatore provinciale di Taranto, l’on Vito De Palma.

“Una notizia importante per i porti di Brindisi e Taranto: è stato approvato il nostro emendamento all’art. 8 del decreto Energia che consente a due scali di partecipare partecipare congiuntamente al bando del Ministero dell’Ambiente per la realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare. Ergo, Brindisi e Taranto potranno partecipare assieme. Non solo: assieme anche al collega Battilocchio con l’emendamento abbiamo modificato la formulazione dell’art 8 del decreto estendendo il bando anche alle aree portuali limitrofe ad aree “in phase out” dal carbone, come Brindisi, appunto, e Civitavecchia. Poiché solo due porti in Italia potranno beneficiare della misura, con la nuova formulazione del testo diamo una chance in più ai due scali pugliesi, che così faranno squadra senza incorrere in competizioni dannose per il territorio. Perciò, i Presidenti delle autorità portuali pugliesi coinvolte, Sergio Prete e Ugo Patroni Griffi, ora possono fare sistema e partecipare al bando insieme: una grande opportunità di crescita e di potenziamento infrastrutturale che la Puglia deve saper cogliere al volo”.