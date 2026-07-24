Definita l’Area Medica del Brindisi FC per la stagione 2026/27

Il Brindisi FC comunica la composizione dell’Area Medica che accompagnerà la Prima Squadra nel corso della stagione sportiva 2026/27, con l’obiettivo di garantire ai propri tesserati un’assistenza sanitaria qualificata e un costante supporto nella prevenzione, nella cura e nel recupero dagli infortuni.A ricoprire il ruolo di Responsabile dell’Area Medica sarà il dott. Giuseppe D’Andria, professionista di comprovata esperienza che coordinerà tutte le attività sanitarie della squadra. Lo staff sarà completato dal fisioterapista Claudio Sasso e dalla massaggiatrice Tiziana Perrino. La società rivolge allo staff sanitario i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che la professionalità di ognuno rappresenterà un importante valore aggiunto per il percorso del Brindisi FC nella stagione 2026/27.