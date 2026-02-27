Definizione agevolata delle entrate comunali – Forza Italia. “Un plauso all’Assessore Cozzolino per la determinazione con cui ha inseguito questo risultato così importante per i brindisini”

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato la delibera con cui viene introdotta la “Definizione agevolata delle entrate comunali”. Si tratta del frutto del gran lavoro svolto dall’Assessore al Bilancio Caterina Cozzolino a cui va il plauso del gruppo consiliare di Forza Italia per aver saputo cogliere una esigenza reale manifestata dai cittadini di Brindisi e dagli stessi consiglieri comunali. Tra l’altro, il provvedimento approvato in Consiglio tiene in debita considerazione anche gli emendamenti proposti dalle opposizioni consiliari in quanto hanno contribuito a cogliere il senso della proposta di definizione agevolata elaborata dagli uffici comunali su indicazione dell’Assessore Cozzolino. Il gruppo consiliare di Forza Italia Brindisi