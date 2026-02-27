Facebook Instagram
ISCRIVITI
rwe

Definizione agevolata delle entrate comunali – Forza Italia. “Un plauso all’Assessore Cozzolino per la determinazione con cui ha inseguito questo risultato così importante per i brindisini”

Il Consiglio Comunale di Brindisi ha approvato la delibera con cui viene introdotta la “Definizione agevolata delle entrate comunali”. Si tratta del frutto del gran lavoro svolto dall’Assessore al Bilancio Caterina Cozzolino a cui va il plauso del gruppo consiliare di Forza Italia per aver saputo cogliere una esigenza reale manifestata dai cittadini di Brindisi e dagli stessi consiglieri comunali. Tra l’altro, il provvedimento approvato in Consiglio tiene in debita considerazione anche gli emendamenti proposti dalle opposizioni consiliari in quanto hanno contribuito a cogliere il senso della proposta di definizione agevolata elaborata dagli uffici comunali su indicazione dell’Assessore Cozzolino. Il gruppo consiliare di Forza Italia Brindisi

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
eolico
no_fumo_torchiarolo
CARD CONTATTI TEKNOSERVICE
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning