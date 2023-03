DEGHI S.P.A. MATCH SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI CONTRO EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

MATCH IN PROGRAMMA DOMENICA 12 MARZO AL PALAPENTASSUGLIA ALLE ORE 16:30.

DEGHI S.p.A. sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi ed EA7 Emporio Armani Milano, in programma domenica 12 marzo al PalaPentassuglia alle ore 16:30.

L’atteso big match, valido per la ventunesima giornata di Legabasket Serie A, sarà caratterizzato interamente dal marchio del Gold Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 15:00, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, gli oltre 3500 tifosi potranno interagire con entusiasmo ed assistere al grande ritorno delle cheerleaders al PalaPentassuglia targate DEGHI.

Deghi S.p.A. è il leader italiano nel canale e-commerce di arredo bagno, giardino e interni. Una consolidata realtà meridionale che ha sede operativa a Lecce, fondata e guidata da Alberto Paglialunga. Gli oltre 30.000 prodotti in pronta consegna presenti sul sito www.deghi.it e il servizio di assistenza pre e post vendita sempre vicino al cliente hanno reso Deghi un punto di riferimento per l’arredo della casa di migliaia di italiani. Deghi non è solo web ma è presente anche sul territorio con il suo punto vendita “OFFICINE Deghi” aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 20.00 a San Cesario di Lecce, un punto di contatto con il cliente dove trovare nuovi articoli per arredare la casa e soluzioni per progettare al meglio gli spazi in maniera funzionale.

La partita sarà visibile in diretta dalle ore 16:30 su Eleven Sports e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Collegamenti in diretta dal parterre del PalaPentassuglia a cura del media partner Antenna Sud sul canale 92 del digitale terrestre. Si ricorda che il PalaPentassuglia è del tutto esaurito in ogni ordine di posti a sedere.

Happy Casa Brindisi & DEGHI S.p.A. insieme per una domenica di grande basket!