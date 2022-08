DEGHI S.P.A. NUOVO GOLD SPONSOR HAPPY CASA BRINDISI

L’AZIENDA È UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’ARREDO DELLA CASA DI MIGLIAIA DI ITALIANI.

Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare di aver sottoscritto un accordo di partnership con DEGHI S.p.A., new entry nella famiglia biancoazzurra in qualità di Gold Sponsor 2022/23.

DEGHI è il gruppo che sta dietro al negozio online deghi.it, e-commerce di arredo bagno, giardino e interni, il cui punto vendita fisico è situato all’interno del nostro territorio a San Cesario di Lecce (LE) in via Lecce km.3.

La storia dell’azienda inizia nel 2009 tra le mura di un garage, quando Alberto Paglialunga, fondatore di DEGHI, con intuizione e determinazione pone le basi di quella che poi è diventata l’azienda di oggi. Non è stato affatto un processo semplice, tutt’altro. Oggi il Gruppo Deghi conta oltre 200 dipendenti tra logistica e uffici. Dietro a ogni ordine, a ogni spedizione, a ogni clic e a ogni telefonata, c’è il contributo di un team di giovani professionisti unito dalla passione per il lavoro.

Best Workplaces Italia 2022, Leader della Crescita 2022, Insegna Web dell’Anno 2021/22, Stella dell’Ecommerce 2022 e Great Place to Work 2021/22 sono solo alcuni degli ultimi riconoscimenti ricevuti che certificano DEGHI S.p.A. come una realtà in grande espansione.

«Sono orgoglioso di aver raggiunto questo accordo perché credo fortemente nei valori dello sport e nell’identificazione di questi valori sul nostro territorio – sostiene Alberto Paglialunga, CEO di DEGHI S.p.A. – Passione, unione, riscatto e voglia di vincere guidano da sempre DEGHI e credo si sposino perfettamente con le ambizioni e i progetti futuri della New Basket Brindisi. È stato un matrimonio spontaneo e naturale che sono convinto abbia tutti i presupposti per raggiungere grandi traguardi».

Con un catalogo di oltre 20mila prodotti in pronta consegna e un servizio di assistenza pre e post vendita sempre vicino al cliente, l’azienda è diventata un punto di riferimento per l’arredo della casa di migliaia di italiani.

Due eccellenze del territorio pugliese e salentino che si uniscono per crescere insieme: benvenuti in biancoazzurro! #ForzaBrindisi