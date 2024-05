Degrado aree private – Quarta (FDI): si applichi l’ordinanza sindacale del 2015!

Per Diffondere un Nuovo Standard di Cura e Responsabilità: Applicazione dell’Ordinanza Sindacale n.17/2015 del Comune di Brindisi

Con la volontà di contrastare con determinazione il fenomeno dilagante di incuria e abbandono che affligge i nostri quartieri e le nostre comunità oggi in Commissione Ambiente si è affrontato l’argomento e si è sollecitata agli organi comunali di controllo preposti l’esecuzione dell’Ordinanza Sindacale n.17 datata 27 Luglio 2015 che a tutt’oggi ha piena validità.

Numerosi edifici, lotti e cantieri, molti dei quali privi di recinzioni, sono diventati tristemente simbolo del degrado che mina la nostra città. È giunto il momento di agire con fermezza e determinazione per invertire questa tendenza.

L’applicazione dell’Ordinanza Sindacale n.17 rappresenta il nostro impegno concreto nel contrastare il degrado urbano e nel promuovere un ambiente più sicuro, pulito e accogliente per tutti i cittadini di Brindisi.

Con questa iniziativa, il Presidente della Commissione vuole sensibilizzare tutti i residenti, gli imprenditori e i proprietari di immobili a unirsi a noi nella lotta contro l’incuria e l’abbandono. Ogni azione conta, e insieme possiamo trasformare la nostra città in un luogo di orgoglio e bellezza.

“Da oggi – dichiara Roberto Quarta – avendo riscoperto questo strumento normativo – Il Comune di Brindisi avendo tutti gli strumenti sarà vigile nel garantire il rispetto delle norme per il benessere della nostra comunità.”

Roberto Quarta

Consigliere comunale FDI

Presidente Commissione Ambiente