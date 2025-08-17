Degrado – La delusione di un brindisino che vive fuori…

Gentile redazione di BrindisiTime,

sono un brindisino ormai residente fuori,ormai vengo qui solo due volte l’anno,e ogni volta,immancabilmente,mi ritrovo davanti agli occhi uno spettacolo indecoroso. Mi escludo solo per un attimo,considerato che conosco i “difetti” della mia città ,mi piacerebbe chiedere a chi lascia rifiuti a tutte le ore e a tutti gli angoli:secondo voi,cosa potrebbe pensare chi viene qui in vacanza? È cosi che vogliamo essere città turistica?Davvero vogliamo paragonarci a posti come Rimini per esempio,dove l’acqua è quella che è,ma c’è un introito pazzesco in quanto funziona tutto? Indubbiamente anche chi governa questa città ha una responsabilità enorme,e da quello che leggo,interessi per migliorare qualcosa non è nei loro piani. Con dispiacere,un Brindisino fuori sede..