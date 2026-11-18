Degrado nella zona Antiracket del Quartiere Paradiso, il Presidente della Commissione Ambiente: «Accogliamo l’appello dei cittadini, domani alle 11:00 saremo sul posto per un sopralluogo»

«In riferimento alle segnalazioni giunte dai residenti del Quartiere Paradiso circa le criticità igienico-sanitarie e l’abbandono indiscriminato di rifiuti e indumenti intorno ai cassonetti gialli nella zona Antiracket, ritengo doveroso intervenire immediatamente per dare risposte concrete al territorio.

Per questa ragione, nella giornata di domani, giovedì 19 novembre, alle ore 11:00, la Commissione Ambiente effettuerà un sopralluogo ufficiale direttamente nella zona Antiracket del Quartiere Paradiso.

L’ascolto delle istanze che provengono dai quartieri e la tutela del decoro urbano rappresentano una priorità assoluta. È preciso dovere di questa Amministrazione, e di ciascuno dei suoi componenti, non lasciare inascoltata la voce dei cittadini, verificando di persona le problematiche segnalate per attivare con urgenza le soluzioni più efficaci insieme agli uffici competenti, all’Assessorato all’Ambiente e alla Polizia Locale.

Invitiamo i residenti e gli organi di stampa a essere presenti domani mattina per condividere sul campo le criticità e definire insieme il percorso di ripristino del decoro dell’area».

Il Presidente della Commissione Ambiente

Roberto Quarta