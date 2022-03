DEGRADO TOTALE IN PIAZZA APULIA. ALBERI TAGLIATI A META’ DALLA MULTISERVIZI

Piazza Apulia, nel rione Commenda, rappresenta un esempio concreto di degrado urbano. Qualche temnpo fa, a causa del forte vento, un vecchio albero di pino andò a finire contro gli edifici della piazza. Intervennero i vigilid el fuoco che tagliarono l’albero, ordinando poi al Comune di eliminare anche gli altri pini in quanto pericolosi per gli abitanti della zona. Sta di fatto che gli alberi sono stati tagliati, ma solo a metà. nNel senso che sono rimasti spezzoni di tronco ed ovviamente le radici degli alberi. E per giunta durante le operazioni di rimozione di tali alberi sono stati danneggiati marciapiedi ed aiuole, mai più ripristinati. Il fatto è stato segnalato all’Amministrazione Comunale ormai da tempo, ma nessuno si degna di intervenire. Possibile che non ci si preoccupi di ripristinare le minime condizioni di decoro urbano? Oppure i cittadini di piazza Apulia sono cittadini di serie B?