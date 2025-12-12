Degustazione evento – YesPuglia porta l’eccellenza del Primitivo di Manduria nel cuore di Oria

Venerdì 13 dicembre un viaggio sensoriale tra i calici in Via Roma, ospiti degli spazi di rigenerazione urbana di Pillai Oria ETS.

Il gusto autentico della tradizione vinicola pugliese incontra la rinascita culturale del territorio. YesPuglia annuncia un esclusivo evento di degustazione che si terrà sabato 13 dicembre 2025 nella suggestiva cornice di Via Roma a Oria.

La serata sarà ospitata all’interno degli spazi gestiti da Pillai Oria ETS, l’associazione che sta ridisegnando il volto della città attraverso progetti di rigenerazione urbana e sociale. In questo contesto, dove le attività storiche riprendono vita, YesPuglia presenterà la sua selezione di etichette, offrendo al pubblico un’esperienza diretta con i sapori più intensi della regione.

Il Re della serata: Primitivo di Manduria

Protagonista indiscusso dell’evento sarà il Primitivo di Manduria, fiore all’occhiello della produzione YesPuglia. I partecipanti saranno guidati in un percorso di degustazione per scoprire:

La struttura e l’eleganza di un rosso che è simbolo dell’identità pugliese;

I profumi avvolgenti e le note caratteristiche del terroir di Manduria;

La filosofia produttiva di YesPuglia, che unisce rispetto per la terra e ricerca della qualità.

Una sinergia di valore

L’evento nasce dalla volontà di unire l’enogastronomia di qualità all’impegno sociale. La scelta della location non è casuale: collaborare con Pillai Oria ETS significa sostenere chi lavora quotidianamente per restituire bellezza e vitalità al centro urbano. I calici di YesPuglia brinderanno proprio lì dove l’associazione “insiste” con le sue attività, trasformando un luogo fisico in uno spazio di incontro e cultura.

“Portare il nostro Primitivo di Manduria in Via Roma, ospiti di una realtà virtuosa come Pillai Oria ETS, è per noi motivo di grande orgoglio. Il vino è condivisione, e non c’è luogo migliore per condividerlo di uno spazio che sta rinascendo grazie alla cura della comunità,” dichiara la direzione di YesPuglia.

L’ingresso è libero. Tutta la cittadinanza e gli appassionati di vino sono invitati a partecipare.