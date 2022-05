Dehors: battaglia in consiglio comunale sul regolamento

Consiglio comunale odierno senza particolari sussulti, almeno fino al penultimo punto all’odg, quello relativo al nuovo regolamento sui dehors per le attività commerciali situate nei punti piu’ centrali e caratteristici della citta’. Posizioni un po’ differenti non solo tra maggioranza e opposizione ma qualche distinguo anche in seno al centro sinistra. Il sindaco Riccardo Rossi, nel suo intervento, ha detto che il Regolamento, condiviso per massima parte, può sempre essere emendato e modificato anche in seguito all’approvazione. Tutto tranquillo, invece, per gli altri punti in discussione, anche se sugli incentivi per il settore fotovoltaico le opposizioni si sono dimostrate alquanto scettiche.