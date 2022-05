DEHORS – TAURINO (CONFIMPRESEITALIA): ALTRO CHE CITTA’ TURISTICA. FRA TOSAP E DIVIETI ROSSI E I SUOI DECRETANO LA MORTE DI BRINDISI

Dehors, Taurino ConfImpreseItalia: “Altro che città turistica. Tra Tosap e divieti Rossi e i suoi decretano la morte di Brindisi”

Il nuovo regolamento dei dehors del Comune, di fatto rende la vita impossibile ad alcune attività, salvaguardandone inspiegabilmente altre. Fa specie, ad esempio, constatare che in piazza Sottile De Falco, in piazzetta S. Giovanni al Sepolcro e in piazza Vittorio Emanuele II viga un divieto assoluto di dehors, quando in passato così non è stato. Che è successo? È cambiata la Soprintendenza? È cambiata la norma? Oppure semplicemente è cambiata Amministrazione e viene resa la vita impossibile alle attività produttive e commerciali sol perché si devono inseguire strampalate ideologie?

Sta di fatto che mentre il governo fa di tutto per aiutare le attività commerciali attraverso agevolazioni, a Brindisi si mettono i bastoni tra le ruote e si alza la tassa di occupazione del suolo pubblico. Altro che città turistica…

Dottor Paolo Taurino

Coordinatore Regionale,

Presidente Brindisi

Di Confimpreseitalia