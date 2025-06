Delibera sulle aliquote Tari approvata con i voti della maggioranza

Con 19 voti a favore e 8 contrari il consiglio comunale ha approvato la delibera sulle aliquote della tassa sui rifiuti. Un provvedimento approvato solo dalla maggioranza di centro destra dopo un vivace e a tratti aspro dibattito tra le due parti. La maggioranza afferma che non ci saranno aumenti sulla Tari, le opposizioni i invece ritengono che tali aumenti, consistenti, arriveranno nel prossimo anno perché i coefficienti presi in considera non sono attualizzati al 2025. Le opposizioni hanno anche sostenuto l’idea del consigliere Roberto Quarta, espressione della maggioranza, di ritirare la delibera per approfondirla nella relativa commissione. I partiti di governo invece non hanno inteso fare questo passaggio e quindi hanno approvato il provvedimento. Durante il dibattito i partiti di opposizione hanno chiesto al sindaco di dimettersi perché non si sta operando a favore dei cittadini. Stessa cosa e’ stata chiesta agli assessori.