Dema Adler: Accordo strategico per il rilancio del settore aeronautico

Dichiarazione congiunta

del segretario generale Fim Cisl Taranto Brindisi, Biagio Prisciano

dell’operatore territoriale Brindisi Fim Cisl, Celestino Bruni.

Oggi si è svolto un incontro significativo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), nel quale le organizzazioni sindacali hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con i rappresentanti del Gruppo Dema e Adler.

In apertura di riunione, l’azienda ha confermato le linee guida già comunicate nel precedente incontro, riguardanti la chiusura dei siti di Somma, Paolisi e Dar. Questa notizia ha suscitato insoddisfazione tra le parti sindacali, che si aspettavano un ulteriore passo avanti, magari con la presentazione di dettagli numerici più concreti.

Tuttavia, l’azienda ha evidenziato l’urgenza di riprendere le attività al più presto per evitare il rischio di perdere commesse fondamentali. In parallelo, sono in atto sforzi per individuare nuove opportunità di lavoro al fine di rilanciare il gruppo.

Dopo un ampio dibattito, si è raggiunto un accordo che consideriamo estremamente positivo.

Le precedenti linee guida sono state rigettate, portando ai seguenti risultati:

DAR: le attività verranno trasferite presso lo stabilimento attiguo di Adler entro la fine dell’anno;

DEMA BR: confermato come centro di eccellenza della meccanica, riceverà ulteriori macchine da Somma e da Adler Airola;

CAM: rimarrà invariato;

DEMA SOMMA: non si sposterà logisticamente. Le attività attualmente svolte in un capannone non di proprietà saranno trasferite nella restante parte dello stabilimento, ottimizzando gli spazi.

Abbiamo quindi siglato un verbale di incontro che riporta quanto sopra. Questo risultato, conseguito anche grazie alla mediazione del Ministero, rappresenta un passo importante, che pongono le basi per ulteriori discussioni riguardo al piano industriale.

Pur riconoscendo che la vertenza non è ancora chiusa, consideriamo questo accordo un punto di partenza fondamentale per avviare un confronto profondo e costruttivo sul piano industriale, coinvolgendo le istanze a livello territoriale.

La nostra speranza è che si possa finalmente avviare un processo di rilancio per questa importante realtà nel settore aeronautico, che costituisce una risorsa cruciale per il Mezzogiorno e per l’intero Paese. Sottolineiamo con forza l’importanza della difesa dei livelli occupazionali, che rappresentano non solo un diritto dei lavoratori, ma anche un elemento chiave per il futuro economico e sociale della nostra comunità.

Siamo determinati a lavorare affinché si possano garantire prospettive occupazionali stabili e sostenibili, contribuendo così al rilancio e alla crescita del comparto aeronautico nel nostro territorio.