DEMA – FLORES (UGL): INACCETTABILE QUANTO STA ACCADENDO. VOGLIAMO RISPOSTE IMMEDIATE!

Tra le organizzazioni sindacali presenti oggi alla protesta dei lavoratori del gruppo Dema c’era anche il segretario dell’UGL Damiano Flores.

“E’ inaccettabile quanto sta accadendo – afferma Flores – e non parlo solo dei ritardi nel pagamento degli stipendi. Le incertezze sul futuro non trovano risposte adeguate da parte delle aziende del gruppo e quindi i lavoratori che intyravedono alternative occupazionali stanno scegliendo di andar via. Tutto questo potrebbe creare le condizioni per la perdita di commesse da parte del gruppo Dema, con un ulteriore aggravamento della situazione. Abbiamo chiesto ed ottenuto l’impegno del Prefetto, ma il gruppo Dema ha già fatto slittare l’incontro al 12 luglio. Noi siamo molto indispettiti e certamente non restereno a guardare”.