DEMA – I SINDACATI PROTESTANO PER IL MANCATO PAGAMENTO DELLO STIPENDIO

Le scriventi Segreterie Territoriali di FIM-FIOM-FISMIC-UGL esprimono profondo disappunto nei confronti della Direzione del gruppo DEMA per la mancata erogazione dello stipendio nei siti brindisini di DAR e DEMA. Tale comportamento è da ritenersi ancor più grave considerando che, dapprima con un comunicato aziendale si annunciava l’erogazione di un acconto previsto per la data del 10 giugno e, in un successivo incontro avvenuto con la RSU di DAR in data 9 giugno 2022, non si faceva riferimento a problemi di erogazioni dello stipendio. Pretestuoso è anche il tentativo messo in atto per dividere i lavoratori facendo dapprima una differenza di erogazione tra siti e all’interno dei siti tra operai e impiegati. Riteniamo che il rispetto tra le parti e la tempestiva informazione sia il giusto viatico per le corrette relazioni sindacali, Pertanto, si rende indispensabile e urgente un incontro con la Direzione Aziendale per fare il punto della situazione e soprattutto conoscere la data certa dell’erogazione dello stipendio unitamente alle prospettive future. Infine, nel condividere le iniziative di sciopero proclamate dalle RSU dei due siti convochiamo per giovedì 16 giugno 2022 un attivo unitario al quale inviteremo tutti i livelli politici istituzionali del territorio e proporremo ulteriori iniziative di lotta in mancanza di quanto sopra richiesto .

Segreterie Territoriali FIM-FIOM-FISMIC-UGL