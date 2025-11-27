Demolizione di immobile su via Porta Lecce, sabato strada chiusa al traffico dalle 9 alle 14

Onde consentire la demolizione dell’immobile alto circa dieci metri ubicato in prossimità della strada Comunale 80 (via Porta Lecce) angolo via Matteucci, nella giornata di sabato 29 novembre 2025, a partire dalle ore 09:00 e fino alle ore 14:00 è stata disposta, in ambo i sensi di marcia, la chiusura al traffico del tratto di strada di via Porta Lecce interessato alle opere, con previsione di percorsi alternativi con deviazione del traffico veicolare in ingresso a Brindisi e in uscita dalla città.

La demolizione dell’immobile è funzionale alla prosecuzione dei lavori tesi a realizzare un edificio da destinare a media struttura di vendita, una rotatoria urbana e una cabina elettrica di media tensione. A rendere necessaria la chiusura al traffico del tratto di via Porta Lecce sono l’altezza e l’ubicazione dell’immobile da demolire, che potrebbero provocare “la proiezione di materiale lungo via Porta Lecce, causando grave pericolo per gli utenti della strada”.