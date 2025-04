Denise Neri riceve medaglia da Presidente della Repubblica. D’Attis (Fi): “Motivo di orgoglio per tutti noi”

Nota del segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Complimenti a Denise Neri, coordinatrice dell’assistenza domiciliare della Asl Brindisi, che ha ricevuto dal Presidente della Repubblica e dal Ministro della Salute la medaglia d’argento ai benemeriti della salute pubblica. Un riconoscimento di altissimo prestigio per l’impegno, lo spirito di sacrificio e la dedizione che ha avuto durante la pandemia. E’ un grande onore per Brindisi: grazie alla dottoressa Neri e a tutti gli operatori che hanno dato tantissimo specie in quel periodo così buio per tutti noi. Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per aver riconosciuto e ricordato il valore di quell’impegno”.