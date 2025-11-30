Dentisti più sicuri: il corso che salva la vita

Ieri e oggi si sono svolti a Cellino San Marco i corsi sul primo soccorso dedicati ai dentisti della provincia di Brindisi, organizzati dal Centro Formazione Medica (CFM) in collaborazione con ANDI Brindisi. L’associazione, presieduta dalla Dott.ssa Stefania Tagliente, ha scelto il CFM come partner ufficiale per la formazione in emergenza-urgenza, puntando su qualità certificata e standard internazionali.

Il corso, ospitato presso il PlazaCarrisi Hotel, ha coinvolto numerosi odontoiatri provenienti da tutta la provincia, che hanno conseguito la certificazione BLSD dell’American Heart Association (AHA), uno dei principali riferimenti internazionali nella gestione dell’arresto cardiaco.

Un “BLS Plus”: più sicurezza negli studi odontoiatrici

L’edizione brindisina è stata progettata come un vero e proprio “BLS Plus”, un modulo ampliato che, oltre alle manovre salvavita per l’arresto cardiaco, affronta le principali emergenze mediche che possono verificarsi nello studio dentistico.

Ampio spazio è stato dedicato al defibrillatore semiautomatico (DAE) e al suo corretto impiego, con l’invito a renderlo sempre disponibile in ogni ambulatorio odontoiatrico. Durante il corso si è parlato anche dell’importanza di un kit d’emergenza medico completo e aggiornato, fondamentale per intervenire con tempestività su qualsiasi criticità.

Simulazioni realistiche e tecnologie avanzate

Il valore aggiunto del CFM è rappresentato dall’uso di manichini di ultima generazione e simulatori ad alta fedeltà, capaci di ricreare scenari clinici realistici. Una metodologia che consente ai professionisti di esercitarsi in situazioni verosimili, migliorando sicurezza operativa, prontezza decisionale e capacità di intervento.

Le dichiarazioni

Dott. Fausto D’Agostino, Presidente del CFM e istruttore AHA, ha dichiarato:

“Nei primi minuti si decide la sopravvivenza di un paziente. Conoscere le manovre corrette e utilizzare rapidamente il defibrillatore può cambiare l’esito di un’emergenza. Preparare i dentisti a intervenire con competenza è una responsabilità che prendiamo molto sul serio.”

Nel team formativo era presente anche il Dott. Raffaele Quarta, esperto di primo soccorso, che ha guidato i partecipanti durante le esercitazioni pratiche.

Soddisfazione da parte della Presidente ANDI Brindisi, Dott.ssa Stefania Tagliente:

“Offrire ai nostri iscritti una formazione certificata e di altissimo livello è fondamentale. Sapere come intervenire, avere un DAE e un kit d’emergenza adeguato significa garantire sicurezza ai pazienti e lavorare in totale tranquillità.”