DEPOSITO COSTIERO DI GNL EDISON- C’E’ IL VIA LIBERA DEL MINISTERO DELLA TRASIZIONE ECOLOGICA

La notizia non è ancora ufficiale, ma per il progetto del deposito costiero di gas GNL presentato da Edison spa e riguardante il porto di Brindisi c’è il via libera del Ministero per la Transizione Ecologica.

E’ un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di quest’opera che – così come ribadito da diversi operatori portuali, dalla stessa Autorità di Sistema Portuale e da alcune forze politiche in più occasioni – può risultare strategica per rendere lo scalo portuale brindisino ancora più competitivo.

Adesso la parola spetta alla Regione Puglia che dovrà fornire il proprio parere sul progetto. Al momento, a fronte del via libera del Governo nazionale, il Presidente Emiliano si trova di fronte anche l’opposizione del sindaco Rossi a cui non sta bene la localizzazione del deposito individuata nel progetto.