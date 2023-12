Deposito gas. Il metodo Piombino a Brindisi?

Incontro questo pomeriggio promosso dalle associazioni ambientaliste, dal Cobas e dai liberi cittadini, presso Media Porto di Brindisi- Biblioteca provinciale, per parlare ancora delle autorizzazioni concesse ad Edison per realizzare il deposito gas nel porto di Brindisi. E’ stato proiettato un reportage del giornalista Max Civil. Il metodo Piombino in sostanza da’ priorit√† agli interessi delle grandi aziende piu’ che alla collettivit√†. E’ cosi’ anche a Brindisi? Il dibattito continua.