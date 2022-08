DEPOSITO GNL EDISON – ADESSO C’E’ IL VIA LIBERA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE. COMUNE E PROVINCIA? “PARERI RICHIESTI E NON PERVENUTI…”

Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato il decreto con cui si dà il definitivo via libera alla realizzazione di un deposito di GNL nel porto di Brindisi da parte della società Edison. La struttura sorgerà in prossimità del varco di accesso Morena Est del porto commerciale ed avrà un serbatoio verticale a pressione atmosferica di capacità di 19.500 metri cubi. Le metaniere, invece, ormeggeranno sul molo di Costa Morena Est.

Il provvedimento trae origine, come si legge sul decreto, “dai pareri richiesti e non pervenuti da parte del Ministero delle Infrastrutture, del Comune di Brindisi, della Provincia di Brindisi e di Enac”.

Sempre nel decreto, si evidenzia che il Comune di Brindisi “ha comunicato che il Consiglio Comunale, convocato in data 26 luglio 2021, non ha statuito in merito per carenza del numero legale dei presenti ed ha inviato la delibera di Giunta comunale n. 230 del 26 luglio 2021 contenente la presa d’atto del parere espresso dai dirigenti competenti”.

Per quanto riguarda la Provincia, invece, nel decreto si evidenzia che “il parere avrebbe dovuto essere reso attraverso il parere dei competenti settori, così come prevede l’articolo 10 dello Statuto della Provincia di Brindisi”.

A conti fatti, quindi, il deposito si farà…