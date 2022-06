DEPOSITO GNL – LUPERTI (MRS): ROSSI “SCARICATO” DA EMILIANO. CHE ASPETTA A DIMETTERSI?

La Giunta regionale della Puglia ha dato il via libera alla realizzazione di un deposito di GNL nel porto di Brindisi. È l’ennesima dimostrazione della scelta del Presidente Emiliano di abbandonare il sindaco Rossi al suo destino prima di farsi trascinare nel totale fallimento di chi, in quattro anni di governo della città, ha sbagliato proprio tutto, isolando Brindisi dal resto della Puglia e dal resto del paese. E dire che proprio un presunto sostegno di “Roma” e di “Bari” era stato il punto di forza della proposta politica del primo cittadino. E invece è rimasto da solo, protetto solo da pochi gendarmi che difendono il “palazzo” dove si distribuiscono ormai solo incarichi e poltrone. Stiamo parlando, ovviamente, di Brindisi Bene Comune e del segretario Cannalire che ha trascinato il Pd in un imbuto da cui sarà complicato uscire. Resta da capire quando e se il sindaco Rossi avrà la dignità di rinunciare al suo lauto stipendio compiendo il primo e unico atto di amore verso Brindisi: dimettersi… Lino Luperti – Movimento Regione Salento