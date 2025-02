“Der Boxer. Ballata per Johann Trollmann” 22 e 23 Febbraio 2025 al

Teatro Kopó di Brindisi

Il Teatro Kopó di Brindisi è lieto di annunciare le rappresentazioni dello spettacolo “Der Boxer.

Ballata per Johann Trollmann” di e con Michele Vargiu nelle serate del 22 e 23 febbraio 2025.

Questo intenso monologo, arricchito dalle musiche originali eseguite dal vivo alla chitarra da

Gianluca Dessì, racconta la straordinaria storia di Johann “Rukeli” Trollmann, il pugile sinti che

sfidò il regime nazista con il suo talento e la sua determinazione.

Ambientato nella Berlino del 1933, lo spettacolo ripercorre la vita di Trollmann, un giovane pugile

la cui eleganza sul ring e il carisma conquistarono il pubblico tedesco. Nonostante le

discriminazioni razziali e le avversità imposte dal Terzo Reich, Trollmann lottò con coraggio per il

riconoscimento del suo titolo di campione dei pesi medi, diventando un simbolo di resistenza e

passione sportiva.

Con questo spettacolo, Michele Vargiu porta a conclusione la sua trilogia dello sport, che il pubblico

brindisi ha già avuto modo di apprezzare in “Perdifiato” e “Le Fuorigioco”. “Der Boxer” ha riscosso

successo in tutta Italia, con centinaia di repliche e riconoscimenti anche a livello internazionale,

come la citazione nel documentario statunitense “Holocaust Histories” di Jonathan Bonder. Uno

spettacolo che continua a emozionare e a far riflettere, portando alla luce una storia appassionante e

crudele.

Ma il Teatro Kopó non è solo spettacoli: è anche formazione e crescita artistica. A partire dalle

prossime settimane, infatti, ospiterà un’importante opportunità per i giovani talenti della recitazione.

Corso di Recitazione per Adolescenti: M.I.A. Teen a Brindisi

L’Armando Di Lillo Acting Studio darà il via al corso di recitazione “M.I.A. Teen – Master

Internazionale Annuale”, un percorso intensivo dedicato ai ragazzi dai 14 ai 17 anni. Con un totale

di 28 ore di formazione distribuite in due weekend, il corso si concentrerà sull’acting for camera e

sull’applicazione della tecnica americana Practical Aesthetics.

I partecipanti avranno l’opportunità di lavorare direttamente con Armando Di Lillo, unico acting

coach italiano diplomato in questa tecnica, e di acquisire esperienza pratica attraverso la

registrazione di scene di dialogo.

Un’occasione imperdibile per i giovani che desiderano avvicinarsi alla recitazione con un metodo

efficace e innovativo, in un ambiente stimolante come quello del Teatro Kopó. Per info consulta:

www.adlactingstudio.com/miateenbrindisi

INFO E PRENOTAZIONI PER LO SPETTACOLO

� Teatro Kopó Brindisi – Via Sant’Angelo 67 – Tel. 0831 260169 – Whatsapp 375 5311802

� Sabato 22 Febbraio 2025, ore 20.00 | Domenica 23 Febbraio 2025, ore 18.00 (Ingresso 15€ –

ricorda che il teatro offre un piccolo aperitivo prima dello spettacolo il sabato e dopo lo spettacolo

la domenica)

� Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro e online su www.brindisi.teatrokopo.it