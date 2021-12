DEVE SCONTARE UNA PENA RESIDUA. ARRESTATO 70ENNE BRINDISINO

Brindisi. Deve scontare la pena residua di 2 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione, arrestato.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi centro hanno proceduto all’arresto di un 70enne del luogo, in ottemperanza al provvedimento di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica – Ufficio Esecuzioni Penali, dovendo espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 22 giorni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti commesso nell’anno 2016 in un comune della provincia di Lecce. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria