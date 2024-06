DG ASL.Azione: “Sono tutti decaduti per lo sforamento della spesa farmaceutica accertato lunedì dalla Giunta. Nulli eventuali atti. Subito commissari”

“Tutti DG delle ASL pugliesi sono decaduti dall’incarico per lo sforamento della spesa farmaceutica diretta 2023, così come accertato dalla delibera della Giunta regionale approvata lunedì scorso. Non decadono solo i DG del Policlinico di Bari e della ASL di Brindisi, non perché le rispettive aziende non abbiano sforato i tetti, ma solo perché non erano in carica nell’intero anno 2023. Ne deriva che tutti gli atti adottati, a partire dal 18 giugno 2023, sono da considerarsi nulli perché adottati senza averne titolo. Invitiamo perciò il presidente Emiliano a nominare immediatamente i commissari, così da non lasciare le ASL senza governo.”

Lo dichiarano i Consiglieri regionali di Azione Fabiano Amati, Sergio Clemente e Ruggiero Mennea, capogruppo.

“I dati relativi al 2023 descrivono uno scostamento complessivo regionale pari a euro 191.394.450, a fronte di un tetto di euro 687.706.916. In dettaglio.

ASL Bari. Tetto, euro 167.387.863. Spesa, euro 226.527.321. Scostamento, euro 59.139.457.

ASL Brindisi. Tetto, euro 71.659. 061. Spesa, euro 95.959.070. Scostamento euro 24.300.009.

ASL Bat. Tetto, euro 60.793.291. Spesa, euro 79.548.144. Scostamento, euro 18.754.853.

Asl Foggia. Tetto, euro 74.478.659. Spesa, euro 89.302.989. Scostamento, euro 14.824.330.

ASL Lecce. Tetto, euro 128.188.569. Spesa, euro 167.869.690. Scostamento, euro 39.681.121.

ASL Taranto. Tetto, euro 94.009.535. Spesa, euro 123.095.669. Scostamento, 29.086.134.

AO Policlinico. Tetto, euro 51.371.707. Spesa, euro 53.058.188. Scostamento, euro 1.686.481.

AO Riuniti Foggia. Tetto, euro 18.017.921. Spesa, euro 20.411.478. Scostamento, euro 2.393.557.

IRCCS Giovanni Paolo II. Tetto, euro 17.330.214. Spesa, euro 17.837.563. Scostamento, euro 507.349.

IRCCS De Bellis. Tetto, euro 4.470.095. Spesa, euro 5.491.254. Scostamento, euro 1.021.159.”