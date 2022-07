DH ONCOEMATOLOGIA BRINDISI – AMATI: E’ STATA AGGIUDICATA LA PROGETTAZIONE? LA GENTE SOFFRE…

Dichiarazione del presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati. “Si attende da diverse settimane l’aggiudicazione della progettazione del nuovo DH di Oncoematologia del Perrino di Brindisi. A che punto siamo? Prima mancavano i soldi e mi sono impegnato a trovarli. Dopo bisognava fare la gara per la progettazione e ho atteso pazientemente. Poi era il tempo della valutazione delle offerte e ho serbato rispettoso silenzio. Alla fine l’intoppo era la valutazione dei requisiti dell’aggiudicatario e mi sono permesso una sollecitazione.

E ora? Cosa manca ora per l’aggiudicazione e la sottoscrizione del contratto di progettazione?

Mi rendo conto di essere fastidioso o addirittura petulante, ma la gente soffre e non posso fare lo spettatore del dolore.

L’attuale situazione dell’oncoematologia è insostenibile. Basta affacciarsi e ritorna agli occhi uno spettacolo desolante, ove sembra si siano date convegno la sofferenza e la disorganizzazione.

Ho per questo sollecitato ancora una volta il Direttore generale della Asl, nella speranza di poter ottenere il giusto impulso di priorità sugli uffici amministrativi e tecnici”.