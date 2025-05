Di Cesare (CGIL): «Con il prefetto Carnevale un passo importante per Brindisi» e la sua riconversione industriale

«Ora avanti con il confronto, il lavoro e la riconversione industriale»

Accogliamo con favore la notizia della firma del decreto di nomina del commissario straordinario per il processo di re-industrializzazione di Brindisi. Si tratta di un passaggio fondamentale per dare finalmente concretezza e direzione alla transizione che il nostro territorio sta affrontando.

La nomina del prefetto Luigi Carnevale rappresenta, per noi della CGIL di Brindisi, un atto importante. Non solo per le competenze e il ruolo istituzionale, ma per l’attenzione e la sensibilità che ha già dimostrato in questi mesi nei confronti delle lavoratrici, dei lavoratori e delle tante problematiche sociali che attraversano il nostro tessuto produttivo e tutte le vertenze ancora in atto a partire da quello della centrale Enel di Cerano.

«Può governare questa complessa fase» dichiara Massimo Di Cesare, segretario generale della CGIL di Brindisi.

La situazione che viviamo è difficile. La decarbonizzazione, il ridimensionamento industriale, la mancanza di investimenti certi e una crescente precarietà impongono risposte rapide e visione di lungo periodo.

«A nome mio personale e di tutta la CGIL di Brindisi Le auguriamo buon lavoro, confermando tutta la nostra disponibilità a sostenere il processo di riconversione e rinascita dell’industria brindisina per una occupazione stabile e duratura dentro l’alveo delle transizioni. Siamo pronti a fare la nostra parte, con serietà e responsabilità» prosegue Di Cesare.

Ci auguriamo che questa nomina segni l’avvio di una nuova fase. Una fase fatta di confronto vero, ascolto, partecipazione e soprattutto risultati concreti per il futuro del lavoro a Brindisi.

Massimo Di Cesare

Segretario generale Cgil