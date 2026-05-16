Di Donna (Fi): “Giudizio positivo della Corte dei Conti sul Piano di riequilibrio del Comune. Ottimo lavoro svolto anche dall’Assessore Cozzolino”

La nota pervenuta nei giorni scorsi a Palazzo di Città da parte della Corte dei Conti pone la parola fine al procedimento attivato neol 2020 in riferimento al Piano di Riequilibrio finanziario pluriennale proposto dal Comune di Brindisi.

Il giudizio espresso dalla Corte dei Conti è decisamente positivo anche in riferimento alle evoluzioni del Piano e quindi al lavoro svolto in questi anni per rispettare gli impegni assunti e soprattutto per fronteggiare passività pregresse, situazioni debitorie non valutate in maniera adeguata. Il tutto, attraverso opportuni accantonamenti.

E’ evidente che aver ricevuto una sostanziale certificazione dei “conti a posto” consente all’Amministrazione Comunale, pur con i vincoli dalla procedura di riequilibrio ancora in atto, di proseguire con convinzione l’azione amministrativa. Tutto questo è frutto anche del gran lavoro svolto dall’Assessore alle Finanze Caterina Cozzolino per assicurare stabilità e per evitare contraccolpi. Una missione ad oggi perfettamente riuscita.

Nicola Di Donna – Capogruppo Forza Italia Comune di Brindisi