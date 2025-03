Di Donna (FI): Il Movimento 5 Stelle che voleva chiudere il Petrolchimico, insieme a pseudo ambientalisti, adesso fa finta di volerlo salvare

La politica diventa disdicevole quando si tramuta in forme inaccettabili di speculazione. E quanto accaduto ieri a Brindisi con l’iniziativa promossa dal Movimento 5 Stelle. Hanno scomodato l’ex sindaca di Torino, così come personaggi di primo piano del partito per venire a prendere in giro i lavoratori brindisini. Grazie alle cronache giornalistiche abbiamo potuto appurare che si è trattato di una farsa organizzata per colpire il Governo. Ma i cittadini sanno bene che proprio questo Governo di centro destra sta facendo di tutto per aiutare Brindisi, sostenendo il lavoro fatto dal nostro parlamentare Mauro D’Attis in termini di forme di attrazione per nuovi investimenti.

I pentastellati dimenticano i guai che hanno combinato al paese con i superbonus, con gli scandali delle mascherine, con i banchi a rotelle e con tanto altro ancora. Hanno sprecato miliardi di euro che – se tramutati in nuova occupazione – avrebbero generato oltre 2.700 posti di lavoro.

Oggi gridano allo scandalo per riconquistare un consenso che hanno perso nel momento in cui la gente si è resa conto di chi aveva di fronte.

Brindisi non ha bisogno di queste parate, ma di fatti concreti. Ed il Movimento 5 Stelle ha dimostrato di non averne le capacità.

Nicola Di Donna – capogruppo Forza Italia Comune di Brindisi