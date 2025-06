Di Donna (Forza Italia): Quando la polemica la si vuole fare anche sulla cultura…

“Uso gratuito degli spazi richiesti nell’ex Convento delle Scuole Pie”. E’ questo l’oggetto del contendere su cui esponenti delle opposizioni stanno dando vita ad una polemica strumentale ed allo stesso tempo stucchevole.

Ci limitiamo a spiegare ai cittadini di Brindisi che la Giunta Comunale di Brindisi ha concesso ad una associazione l’utilizzo gratuito (come fatto in altre centinaia di occasioni nei confronti di chiunque lo abbia richiesto) di una struttura comunale per poter realizzare la rassegna culturale libraria “Pagine Erranti”.

Nell’ambito di questa rassegna è stato chiesto al sindaco Marchionna di dar vita ad una conversazione sulle tematiche affrontate nel suo libro “I figli della Montecatini”. Del resto, a Roma, ad esempio, i sindaci Rutelli, Veltroni e Marino di libri ne hanno presentati tanti e il centro destra non ha mai polemizzato su aspetti culturali. Si, perché parliamo di CULTURA, una parolina magica che dovrebbe sedare anche chi ha sempre voglia di fare polemica su tutto. E stiamo parlando di un sindaco che ha la grave colpa di essere anche uno scrittore, per giunta stimato e riconosciuto ben oltre i confini della città.

Il suo libro, tra l’altro, è stato già presentato tante volte in questa città, anche su invito di dirigenti scolastici ed è stato oggetto di una grande manifestazione svoltasi nel cinema Impero.

Ecco, la storia montata ad arte nelle ultime ore è questa.

Noi ci limitiamo a dire che ci aspettiamo di affrontare con le opposizioni discussioni su problemi gravi in cui si dibatte la città e non certo polemiche di bassa lega su un evento culturale.

Nicola Di Donna capogruppo consiliare di Forza Italia