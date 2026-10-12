Di Donna (Futuro Nazionale): “Il Sindaco difenda la città di Brindisi e faccia sapere all’avv. Mastro che l’incontro deve svolgersi in Municipio”

Nel corso della seduta odierna del Consiglio Comunale, il Presidente Antonino ha fatto sapere che il Presidente dell’Autorità Portuale, avv. Francesco Mastro, ha risposto finalmente all’invito dei capigruppo consiliari ed ha fissato un incontro per domani alle ore 13.

La cosa gravissima è che Mastro “convoca” i capigruppo presso la sede dell’Autorità Portuale.

A questo punto ci aspettiamo che il Sindaco Marchionna intervenga immediatamente, rispendendo al mittente questa disponibilità a chiarendo che Brindisi merita rispetto e quindi l’incontro non potrà che svolgersi a Palazzo di Città. Ritengo che questo sia il minimo per evitare che i diritti dei brindisini vengano calpestati da un Presidente pro-tempore che fino ad oggi si è caratterizzato solo per i mancati interventi per il porto di Brindisi.

Nicola Di Donna – Futuro Nazionale