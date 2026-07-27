Di Donna: “Sono totalmente estraneo ai fatti oggetto delle indagini”

In riferimento alle notizie diffuse dagli organi di informazione relative alla maxi inchiesta riguardante presunte truffe ai danni di istituti di credito nel territorio brindisino, ritengo doveroso precisare la mia totale estraneità ai fatti oggetto delle indagini.
Confido pienamente nell’operato della Magistratura certo che sara’ chiarito ogni aspetto della vicenda che, e’ doveroso sottolineare,nulla ha a che vedere con la mia attività politica ma mi vede coinvolto solo come imprenditore per aver beneficiato di uno dei finanziamenti previsti nel periodo covid. Periodo, tra l’altro, in cui non ricoprivo nessun incarico politico.
Nicola Di Donna