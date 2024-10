Di Noi confermato alla presidenza dell’Ordine dei Farmacisti

Antonio Di Noi è stato riconfermato alla presidenza dell’Ordine dei Farmacisti della provincia

di Brindisi. Le operazioni di voto si sono concluse nel pomeriggio di ieri domenica 13 ottobre ed hanno

interessato il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti per il quadriennio

2025/2028.

Positiva l’affluenza registrata, con numerosi farmacisti che si sono recati al seggio per eleggere i nuovi

rappresentanti di categoria. La composizione degli organi dell’Ordine, a seguito delle votazioni, risulta

essere la seguente:

Consiglio Direttivo

Presidente Consiglieri

Dott. Di Noi Antonio Dott. Agrimi Stefania

Vicepresidente Dott. Calamia Teresa Anna

Dott. Spennati Gianluigi Dott. Desiato Mario

Segretario Dott. Macchitella Silvia

Dott. D’Amico Lucia Dott. Urso Giovanna Carmela

Tesoriere

Dott. Manuela Tomaselli

Collegio dei Revisori dei conti

Dott. Laterza Benedetto (effettivo)

Dott. Torsello Maria (effettivo)

Dott. Bersano Ilaria (supplente)

“Il Consiglio dell’Ordine si rinnova nel segno della continuità, ha dichiarato il Presidente Di Noi

ringraziando i colleghi per la rinnovata fiducia; sono stati confermati diversi consiglieri uscenti, segno

che i colleghi hanno apprezzato la voglia di innovare e la visione futura della professione che abbiamo

cercato di condividere con grande impegno durante lo scorso mandato. Ora il Consiglio si completa con

altri farmacisti di grandi qualità con i quali andremo a costituire un gruppo preparato e dinamico.

Proseguirà con ancora maggiore impegno la collaborazione dell’Ordine con i partner istituzionali, in

particolare con la direzione generale della Asl di Brindisi, con cui già da tempo sono state poste in essere

tante proficue attività, con il Dipartimento Salute della Regione, ma anche con l’università ed il mondo

della scuola, cosi come con tutti i professionisti della salute del nostro territorio; siamo infatti convinti

che soltanto una maggiore collaborazione ed un attento lavoro di squadra possano portare a soddisfare

le rinnovate e sempre maggiori esigenze in termini di salute da parte della popolazione.