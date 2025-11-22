Facebook Instagram
ISCRIVITI
formavobis2

“Di sana e robusta costituzione”. Lo spettacolo del magistrato Cosentino

Spiegare la Costituzione italiana con riferimenti all’arte pittorica e alla musica. Non solo. Il tutto attraverso il dialogo tra un padre e un figlio. E’ lo spettacolo portato in scena venerdì sera, presso Casa degli Erranti, organizzato dal Lions e da Leo club, dal magistrato e attore Salvatore Cosentino e dal figlio Francesco Saverio. Una idea originale per parlare di un argomento difficile e serio come e’ la Costituzione. Si parte dall’art 3 e da lì si dipana tutta una serie di argomentazioni pittoriche e musicali. In tutto 15 articoli per far avvicinare tutti alla Costituzione.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
tenute-brindisitime-2
no_fumo_torchiarolo
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning