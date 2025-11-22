“Di sana e robusta costituzione”. Lo spettacolo del magistrato Cosentino

Spiegare la Costituzione italiana con riferimenti all’arte pittorica e alla musica. Non solo. Il tutto attraverso il dialogo tra un padre e un figlio. E’ lo spettacolo portato in scena venerdì sera, presso Casa degli Erranti, organizzato dal Lions e da Leo club, dal magistrato e attore Salvatore Cosentino e dal figlio Francesco Saverio. Una idea originale per parlare di un argomento difficile e serio come e’ la Costituzione. Si parte dall’art 3 e da lì si dipana tutta una serie di argomentazioni pittoriche e musicali. In tutto 15 articoli per far avvicinare tutti alla Costituzione.