Di sana e robusta Costituzione, sabato 23 marzo al Teatro Comunale di Mesagne

La Costituzione italiana raccontata da figlio a padre attraverso l’Arte di tutti i tempi

La Stagione Teatrale organizzata dalla città di Mesagne in collaborazione col Teatro Pubblico Pugliese continua con il nuovo spettacolo di e con Salvatore Cosentino e Francesco Saverio Cosentino, l’appuntamento è per sabato 23 marzo a partire dalle ore 21:00 al Teatro Comunale. I principi della Carta Costituzionale diventano le tappe di un racconto che ne rivela la storia e il significato, attraverso un originale abbinamento con opere d’arte, di letteratura e canzoni che, “senza saperlo”, provenendo da tempi e ispirazioni differenti, li hanno descritti. Ad esserne, invece, consapevole è il piccolo Francesco, un bambino dagli occhi grandi e curiosi, che apprende e prende dal passato per dispiegare l’attualità, in un vivace dialogo con il papà magistrato, che fa da trait d’union tra l’Arte e il Diritto, tra due diverse generazioni e tra varie epoche culturali.

Info al numero 339.1338519, biglietti a partire da € 7 disponibili online al link https://bit.ly/3TcmRJr, in tutti i punti vendita Vivaticket e la sera dello spettacolo a partire dalle ore 18.30 presso il botteghino del Teatro.