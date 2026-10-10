“Di Scena a Fasano” apre la XVII edizione con “Dove eravamo rimasti”

Sabato 10 ottobre, alle ore 21:00, al Teatro Sociale la serata di presentazione del Festival con lo spettacolo fuori concorso dedicato a Falcone e Borsellino

FASANO – Si alza il sipario sulla XVII edizione del Festival Nazionale di Teatro “Di Scena a Fasano”, organizzato dal Gruppo di Attività Teatrali “Peppino Mancini” di Fasano, con la direzione artistica di Mimmo Capozzi.



Il primo appuntamento è in programma sabato 10 ottobre, alle ore 21:00, al Teatro Sociale di Fasano: la serata di presentazione ospiterà lo spettacolo fuori concorso “Dove eravamo rimasti”.

Scritto e diretto da Pino Beato, lo spettacolo è portato in scena dalla compagnia “Teatrando” di Napoli, con Ciro Scherma, Pino Beato e Selenia Scognamiglio.





La sinossi.

Liberamente tratta da un libro di Alessandra Camassa, la pièce racconta i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino concentrandosi sul loro lato umano, sul profondo senso civico e sulla consapevolezza del proprio destino. Attraverso le loro “voci di dentro”, lo spettacolo esplora l’amicizia fraterna che li univa, il dolore delle stragi e la necessità di portare avanti le loro idee e l’impegno contro la mafia. La narrazione si colloca nel contesto degli attentati del 1992: la strage di Capaci del 23 maggio e quella di via D’Amelio del 19 luglio, che hanno segnato la storia italiana.

Con Dove eravamo rimasti, il Festival inaugura la sua diciassettesima edizione affidando al teatro una riflessione sulla memoria e sull’eredità civile dei due magistrati.



Porta: 20:30

Sipario: 21:00

BIGLIETTO SPETTACOLO

PLATEA: Intero 12,00€ | Ridotto junior 7,00€

GALLERIA: Intero 10,00€ | ﻿﻿Ridotto junior 5,00€



Info: 329 460 9836 | 348 002 7873