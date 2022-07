“DI SUMMA” – AMATI: QUANDO COMINCIA LA CONVERSIONE IN PTA E OSPEDALE DI COMUNITA’? SOLO COSI’ SI ALLEGGERISCE IL PERRINO

Di Summa Brindisi, Amati: “Quando comincia riconversione in PTA e Ospedale di comunità così da alleggerire Perrino? Audizione”

“Il mio interesse prioritario è rivolto a sollecitare ogni sforzo per avviare al più presto i lavori per la riconversione del Di Summa di Brindisi in PTA e Ospedale di comunità, spendendo gli oltre 6 milioni di euro destinati al PNRR. E in questo senso ho convocato la I Commissione per informazioni e cronoprogramma, così da poter mettere nel calendario il giorno in cui il Perrino sarà liberato da migliaia di prestazioni inappropriate per un ospedale regionale di II livello”.

Lo comunica il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“Perseguo da molto tempo il programma della riconversione del Di Summa, da qualche mese ammesso nella rete regionale dei PTA e Ospedali di comunità e perciò finanziato con i fondi del PNRR.

Ora è necessario eseguire al più presto la programmazione, cominciando con l’affidamento della progettazione.

Il finanziamento riguarda la Casa e l’Ospedale di comunità nel padiglione D, con il rispettivo finanziamento di euro 3.647.800 ed euro 2.287350, e la Centrale operativa territoriale nel padiglione A, con un finanziamento di euro 200.000. Il tutto per un complessivo finanziamento di euro 6.135.150.

Accanto a questo programma c’è inoltre la necessità di lavorare per ulteriori stanziamenti contenuti nel programma di riconversione totale del Di Summa, anch’essa autorizzata dalla Regione, finalizzata a creare un hub provinciale di assistenza territoriale, in grado di legarsi con la restante rete territoriale e dando quindi risposta alla maggior parte della domanda assistenziale. Con la ovvia conseguenza di limitare all’assistenza per malattie tempo-dipendenti e di alta-media complessità gli ospedali di I e II livello (Perrino di Brindisi, Camberlingo di Francavilla, il nuovo di Monopoli e Fasano) e l’ospedale di base di Ostuni”.