DIABETE TIPO 1 – UN GRANDE SUCCESSO PER IL 6^ CAMPO SCUOLA

Un grande successo il 6° Campo Scuola Regionale per ragazzi con diabete tipo 1.

Organizzato dalla rete diabetologica pediatrica pugliese in collaborazione con la FEDER DIABETICI PUGLIA APS, il “DIABETES ON THE WAVES” si è concluso Domenica 10 Settembre presso il Circolo Nautico la Lampara.

L’epilogo di questa esperienza all’insegna degli sport acquatici e della conoscenza più approfondita del diabete tipo 1, è avvenuta in un clima di entusiasmo e gioia per i ragazzi ed i loro accompagnatori.

Affiancati dalla presenza delle equipe sanitarie dei diversi centri diabetologici regionali che hanno aderito all’iniziativa, i partecipanti al campo hanno maturato maggiore autonomia nella gestione della propria condizione di salute.

Dott.ssa Evira Piccinno: “Ogni campo scuola rappresenta una finestra sul proprio mondo interiore di adolescente con diabete, ma oggi i ragazzi di “Diabetes on the waves” portano con sè la consapevolezza che il colore di questo nostro meraviglioso mare illuminerà i giorni ed i momenti difficili a casa .

Questo campo scuola ha rappresentato una splendida avventura per i 30 ragazzi che hanno imparato a fronteggiare il loro diabete in mare aperto, sfidando a nuoto, con il Sup ed in barca a vela gli imprevisti delle correnti e del cambio di vento come accade con le variazioni glicemiche nella loro vita con il diabete.

Un ringraziamento a tutto lo staff del Circolo nautico che ci ha adottato con affetto per tutto il campo.”

Il campo scuola nella sua parte pratica, si è svolto presso il Circolo Nautico La Lampara, dove i partecipanti, hanno potuto praticare varie discipline sportive grazie alla professionalità e all’esperienza degli istruttori, che non si sono risparmiati per permettere a tutti di poter provare le diverse discipline in sicurezza.

Monica Priore: “E’ stata un esperienza entusiasmante, che ha permesso ai ragazzi di apprendere qualcosa in più, non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello medico e umano. Li ho sentiti dire, che gestire il diabete in compagnia di coetanei che vivono la stessa condizione, li ha fatti sentire meno soli e ha reso divertenti anche quei momenti in cui sono costretti ad effettuare il controllo glicemico, la somministrazione di insulina o la gestione di qualche crisi ipoglicemica o iperglicemica. Sarà un’esperienza che porteranno nel loro cuore e nei loro ricordi per lungo tempo. Ringrazio il Circolo Nautico La Lampara ed i suoi istruttori per la disponibilità, la calorosa accoglienza e la pazienza, caratteristiche non così scontate oggi giorno.”

Centro Nautico “Esprimo la mia personale soddisfazione e quella del Consiglio tutto, che ha sempre appoggiato senza riserva questa iniziativa, come altre che abbiamo già fatto e che abbiamo in programma di fare, a favore della promozione e della pratica dello sport per persone, soprattutto minori, che nella vita devono confrontarsi ogni giorno con problematiche di salute, in questo caso col diabete.

Spero che il Circolo possa sempre di più impegnarsi in questo campo e con la prossima variazione statutaria proporrò di mettere, tra gli sport che pratichiamo, anche quelli paraolimpici.

Comunque il ringraziamento più grande va a tutti i Soci che hanno accolto con un grande spirito di ospitalità questi 30 ragazzi provenienti da tutta la Regione.”