“Diagnostika” nuovo gold sponsor di Valtur Brindisi

IL BRAND DIAGNOSTIKA SARA PRESENTE SULLA DIVISA GARA DELLA PRIMA SQUADRA.

Valtur Brindisi annuncia con estrema soddisfazione l’upgrade dell’azienda Diagnostika srl, come nuovo Gold Sponsor per la stagione sportiva 2024/25.

Entrato a far parte della famiglia biancoazzurra pochi mesi fa, in qualità di partner ufficiale in occasione delle storiche Finali Nazionali Under 17 Eccellenza di Agropoli, il marchio Diagnostika sarà presente sulla divisa gara della prima squadra e, nel dettaglio, sulle maglie da gioco.

La start up innovativa, nata a Bari, fondata da un gruppo di giovani studenti e realizzata in collaborazione con aziende del settore medicale e di diagnostica per immagini, semplifica la ricerca e la prenotazione di esami medici come risonanze magnetiche, ecografie, densitometrie e mammografie, rispondendo alle esigenze di una popolazione sempre più eterogenea e alla ricerca di informazioni sul web. Il progetto prevede la copertura nazionale e il coinvolgimento di tutte le strutture che erogano servizi al cittadino sia in forma privata, che convenzionata.

Diagnostika elimina lunghe attese telefoniche con un approccio user-friendly che permette di trovare il centro diagnostico più vicino e adatto alle proprie necessità in pochi click, integrando un potente sistema di ricerca con tanti utili filtri. La piattaforma consente infatti di fissare appuntamenti online, ricevere promemoria via e-mail o SMS, accedere alla propria documentazione online e lasciare recensioni sui servizi ricevuti. In sintesi il paziente trova il suo esame, sceglie il centro e prenota online l’esame.

L’azienda offre inoltre un servizio di prenotazione telefonica, simile ad un CUP, per chi è meno pratico con la tecnologia. La piattaforma si impegna a divulgare informazioni attraverso articoli, video, podcast e guide, trasformando il paziente in un protagonista attivo delle proprie scelte sulla salute, una finestra aperta sul futuro della diagnostica medica, dove accessibilità e informazione camminano mano nella mano per offrire la migliore esperienza possibile.

“Siamo onorati e non vediamo l’ora d’ iniziare questa nuova e affascinante avventura sportiva – dichiara il direttore commerciale della Diagnostika Srl Alessandro Giangregorio – ho conosciuto il direttore marketing della Valtur Brindisi qualche mese fa ed è nato sin da subito un ottimo rapporto oltre che sintonia professionale, ma soprattutto abbiamo riscontrato una visione identica di fare business e guardare al futuro con tanto ottimismo e positività”.

“L’arrivo tra i nostri partner in qualità di Gold sponsor di Diagnostika Srl è davvero una super notizia per tutti noi della Valtur Brindisi – dichiara il direttore commerciale Fanigliulo – una realtà importantissima, radicata su tutto il territorio pugliese ma che ambisce a conquistare e imporsi sul mercato nazionale con dei progetti futuristici e che possano cambiare letteralmente il mondo della sanità con le relative cure e assistenza al paziente. Credo che questo possa essere un connubio perfetto, virtuoso tra due aziende che sebbene sviluppatesi in ambiti differenti, hanno come comune denominatore la passione e la voglia di vincere“.