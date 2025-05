Dibattito costruttivo sul territorio e infrastrutture a Brindisi

Si svolgerà a Brindisi, giovedì 8 maggio, una giornata di confronto e di dialogo, con la presenza di Maria Campese di Alleanza Verdi e Sinistra, Marifló Magli ( Segretaria Provinciale di Sinistra Italiana Brindisi) ed Antonio Macchia (Presidente Alpaa Puglia). La finalità dell’incontro è quello di confrontarsi su diverse tematiche, dal lavoro all’ambiente, passando per la salute, welfare, sviluppo agroalimentare, infrastrutture, emergenza demografica, trasporti e soprattutto democrazia. Sentiamo l’esigenza di promuovere un dibattito costruttivo, mettendo in campo esperienze e conoscenze per saper meglio cogliere le opportunitá che il territorio offre. Crediamo sia importante e fondamentale la partecipazione e la condivisione di questi momenti, per promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale del nostro territorio. Per questo, invitiamo la cittadinanza attiva, a partecipare a questo importante evento, che si terrà presso la sede di Brindisi Bene Comune, in via Cesare Braico 28, dalle ore 18,30.

Segretaria prov. Sinistra Italiana Brindisi – Mariflò Magli

Coportavoce prov. Europa Verde Brindisi – Caterina Marini

Coportavoce prov. Europa Verde Brindisi – Domenico Turrisi