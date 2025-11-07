Dibattito sul tema: Il disagio giovanile e la corresponsabilità educativa di tutte le agenzie formative

L’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro organizza un incontro pubblico sul tema: “Il disagio giovanile e la corresponsabilità educativa di tutte le agenzie formative”, un appuntamento dedicato a genitori, educatori e a tutta la comunità scolastica, ma anche aperto al territorio.

L’incontro si terrà martedì 18 novembre 2025, alle ore 18:00 presso la Scuola Marzabotto-Virgilio, in Viale Aldo Moro, 2, in occasione dell’inaugurazione del nuovo allestimento dell’Aula Magna.

L’evento, introdotto dalla Dirigente Scolastica Marialuisa Pastorelli, vedrà la partecipazione di tre esperte che affronteranno, da diverse prospettive professionali, il tema complesso del disagio giovanile e della collaborazione tra scuola, famiglia e istituzioni educative:

Elvira D’Alò e Antonella Mastro, Pedagogiste Cliniche

Ornella Bruno Stamerra, Avvocato

L’incontro sarà preceduto da un’esibizione musicale a cura dei maestri Clementina Martalò Stefanelli, Vincenzo Delli Noci, Vito Fiore e Gabriele Guerrieri, che offriranno un momento artistico di apertura all’insegna della condivisione e della partecipazione.

Con questa iniziativa, l’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro rinnova il proprio impegno a favorire il dialogo tra scuola, famiglie e territorio, promuovendo una rete educativa coesa e attenta ai bisogni dei più giovani.