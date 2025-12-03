Dicembre al Castello Dentice di Frasso: eventi, laboratori teatrali e visite guidate speciali



Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si prepara a vivere un mese di

dicembre ricco di iniziative culturali, spettacoli e percorsi esperienziali dedicati

all’arte del movimento, del teatro fisico e alla scoperta del patrimonio storico.

Un programma variegato che coinvolgerà adulti, bambini e famiglie, offrendo

occasioni uniche per vivere il castello in modo nuovo e coinvolgente, promosso

dalla Associazione Le Colonne e Comune di Carovigno.

Si parte con “Mimo tra le mura” previsto per la giornata dell’Immacolata alle

ore 19.30. Il castello si trasformerà in uno spazio teatrale grazie alla

performance dell’attore e mimo Richard Martínez. Durante la visita guidata, il

pubblico attraverserà gli ambienti più significativi del maniero, dove Martínez

interpreterà brevi mimografie: quadri teatrali senza parole che evocano

atmosfere, usi e storie legate agli spazi. Un’esperienza poetica e suggestiva,

adatta a tutte le età, che unisce narrazione storica e arte del gesto.

Sabato 13 dicembre, alle ore 18, spazio al “clown e il fascino dello stupore”

L’attore condurrà i partecipanti alla scoperta di questa figura teatrale attraverso

esercizi di ascolto, improvvisazione e comicità fisica. Dopo una riflessione

introduttiva sul punto di vista del clown e sul valore simbolico del naso rosso, i

partecipanti vivranno attività pratiche dedicate allo sguardo, all’errore e alla

meraviglia. L’incontro si concluderà con una breve dimostrazione a cura

dell’artista.

Sabato 20 dicembre, alle ore 19, invece, appuntamento con “Il volto neutro e

le maschere del corpo”. Un laboratorio dedicato alla maschera neutra, resa

celebre dal pedagogista teatrale Jacques Lecoq. Dopo un riscaldamento

corporeo, Richard Martínez introdurrà la maschera in pelle e le sue funzioni

didattiche legate alla presenza scenica, alla respirazione e al linguaggio fisico.

I partecipanti sperimenteranno sequenze di movimento, esercizi sulla preespressività e sul rapporto tra emozione e gesto. Il percorso culminerà con la

presentazione delle maschere del Teatro Umano e una breve scena

interpretata dagli stessi partecipanti. Un’esperienza formativa adatta a chi

desidera esplorare il corpo come strumento comunicativo.

Saranno predisposte aperture straordinarie durante le festività di Natale,

Santo Stefano, Capodanno ed Epifania dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle

16.30 alle 19.30. Il castello, infatti, rimarrà aperto per tutto il periodo festivo,

offrendo visite guidate speciali ai visitatori e ai turisti che vorranno scoprire la

storia e il fascino del maniero durante le giornate più suggestive dell’anno.

Martedi 30 dicembre, alle ore 10.30, si terrà una passeggiata “Oltre il

Castello: Parco della Contessa e Castello”: un itinerario storico-naturalistico

alla scoperta della figura di Elisabetta Schlippenbach, protagonista della storia

del castello e promotrice della realizzazione del Parco della Contessa.

La visita ripercorrerà l’evoluzione dell’antico maniero, con focus sugli interventi

dei Dentice di Frasso e sull’opera dell’ingegnere Gaetano Marschiczek.



Il percorso si estenderà nel Parco, un luogo oggi centrale per la comunità di

Carovigno e che nel secolo scorso ospitò anche un orto botanico sperimentale

curato dal botanico leccese Francesco Ingrosso.

“Durante il periodo natalizio il Castello – afferma la presidente Anna Cinti –

diventerà un luogo ancora più vivo e significativo per chi vuole trascorrere le

festività all’insegna della cultura. Garantire la massima fruizione del sito è una

priorità: vogliamo offrire l’opportunità di conoscere la storia, la bellezza e

l’identità del territorio attraverso esperienze accessibili e di qualità”

Informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it