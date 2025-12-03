Dicembre al Castello Dentice di Frasso: eventi, laboratori teatrali e visite guidate speciali

Il Castello Dentice di Frasso di Carovigno si prepara a vivere un mese di
dicembre ricco di iniziative culturali, spettacoli e percorsi esperienziali dedicati
all’arte del movimento, del teatro fisico e alla scoperta del patrimonio storico.
Un programma variegato che coinvolgerà adulti, bambini e famiglie, offrendo
occasioni uniche per vivere il castello in modo nuovo e coinvolgente, promosso
dalla Associazione Le Colonne e Comune di Carovigno.
Si parte con “Mimo tra le mura” previsto per la giornata dell’Immacolata alle
ore 19.30. Il castello si trasformerà in uno spazio teatrale grazie alla
performance dell’attore e mimo Richard Martínez. Durante la visita guidata, il
pubblico attraverserà gli ambienti più significativi del maniero, dove Martínez
interpreterà brevi mimografie: quadri teatrali senza parole che evocano
atmosfere, usi e storie legate agli spazi. Un’esperienza poetica e suggestiva,
adatta a tutte le età, che unisce narrazione storica e arte del gesto.
Sabato 13 dicembre, alle ore 18, spazio al “clown e il fascino dello stupore”
L’attore condurrà i partecipanti alla scoperta di questa figura teatrale attraverso
esercizi di ascolto, improvvisazione e comicità fisica. Dopo una riflessione
introduttiva sul punto di vista del clown e sul valore simbolico del naso rosso, i
partecipanti vivranno attività pratiche dedicate allo sguardo, all’errore e alla
meraviglia. L’incontro si concluderà con una breve dimostrazione a cura
dell’artista.
Sabato 20 dicembre, alle ore 19, invece, appuntamento con “Il volto neutro e
le maschere del corpo”. Un laboratorio dedicato alla maschera neutra, resa
celebre dal pedagogista teatrale Jacques Lecoq. Dopo un riscaldamento
corporeo, Richard Martínez introdurrà la maschera in pelle e le sue funzioni
didattiche legate alla presenza scenica, alla respirazione e al linguaggio fisico.
I partecipanti sperimenteranno sequenze di movimento, esercizi sulla preespressività e sul rapporto tra emozione e gesto. Il percorso culminerà con la
presentazione delle maschere del Teatro Umano e una breve scena
interpretata dagli stessi partecipanti. Un’esperienza formativa adatta a chi
desidera esplorare il corpo come strumento comunicativo.
Saranno predisposte aperture straordinarie durante le festività di Natale,
Santo Stefano, Capodanno ed Epifania dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle
16.30 alle 19.30. Il castello, infatti, rimarrà aperto per tutto il periodo festivo,
offrendo visite guidate speciali ai visitatori e ai turisti che vorranno scoprire la
storia e il fascino del maniero durante le giornate più suggestive dell’anno.
Martedi 30 dicembre, alle ore 10.30, si terrà una passeggiata “Oltre il
Castello: Parco della Contessa e Castello”: un itinerario storico-naturalistico
alla scoperta della figura di Elisabetta Schlippenbach, protagonista della storia
del castello e promotrice della realizzazione del Parco della Contessa.
La visita ripercorrerà l’evoluzione dell’antico maniero, con focus sugli interventi
dei Dentice di Frasso e sull’opera dell’ingegnere Gaetano Marschiczek.
Il percorso si estenderà nel Parco, un luogo oggi centrale per la comunità di
Carovigno e che nel secolo scorso ospitò anche un orto botanico sperimentale
curato dal botanico leccese Francesco Ingrosso.
“Durante il periodo natalizio il Castello – afferma la presidente Anna Cinti –
diventerà un luogo ancora più vivo e significativo per chi vuole trascorrere le
festività all’insegna della cultura. Garantire la massima fruizione del sito è una
priorità: vogliamo offrire l’opportunità di conoscere la storia, la bellezza e
l’identità del territorio attraverso esperienze accessibili e di qualità”
Informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it