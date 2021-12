I Carabinieri della Stazione di Torchiarolo, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla denuncia querela presentata da una donna del luogo, hanno denunciato in stato di libertà un 60enne di Bari per il reato di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati. L’uomo ha falsamente denunciato alla propria agenzia assicuratrice un sinistro stradale asseritamente avvenuto a Bari in data 17 ottobre 2021, tra la propria autovettura e quella della querelante.