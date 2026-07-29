Dichiarazione del Sindaco di Mesagne Francesco Rogoli in merito al grave incidente che ha colpito la Famiglia D’Errico

“La nostra comunità si stringe, con commozione e profondo dolore, attorno alla famiglia D’Errico per la tragica scomparsa di Antonio.

Ci troviamo di fronte a una tragedia che spezza una vita e lascia un vuoto incolmabile.

In attesa di avere maggiori elementi sulla dinamica dell’incidente, a nome dell’intera Amministrazione comunale e di tutti i cittadini di Mesagne, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia colpita da questo lutto e auguro ad Alessandro che possa presto essere fuori pericolo.

Quanto accaduto oggi ci impone, ancora una volta e con dolorosa urgenza, una riflessione sul dramma inaccettabile delle morti e degli infortuni legati al lavoro. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a tutto questo.

Le Istituzioni, a tutti i livelli, hanno il dovere morale e civile di rinnovare l’impegno affinché la cultura della sicurezza diventi una priorità assoluta e inderogabile, ovunque si presti la propria opera. Difendere la vita di chi lavora significa difendere la dignità dell’intera nostra comunità.

In considerazione dell’accaduto, d’accordo con la Giunta comunale, abbiamo deciso di rimandare ad altra data l’evento in programma per questa sera in Piazza Orsini.”