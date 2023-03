DICO DONNA DICO DIRITTI, BILANCIO DI METÀ PERCORSO. PARTE IL GRUPPO DI AUTO MUTUO AIUTO PER LE CAREGIVER PRESSO IL CENTRO ASCOLTO FAMIGLIA “MARCELLA DI LEVRANO”

Giovedì 9 marzo 2023 alle ore 11:00 presso l’Aula Consiliare del Comune di Mesagne si terrà la conferenza stampa di metà percorso del progetto “Dico Donna Dico Diritti” promosso da “Conchiglia APS ETS” in partenariato con il Comune di Mesagne, il Consorzio dei Comuni dell’Ambito BR4, il Primo Circolo Didattico “Giosuè Carducci” e il Secondo Circolo Didattico “Giovanni XXIII”. Il percorso è finanziato dalla Regione Puglia con il bando “Puglia Capitale 3.0” – Azioni a sostegno del Terzo Settore.

Durante la conferenza stampa verranno presentati i primi risultati conseguiti e la prossima attività in partenza, in particolare il gruppo di auto mutuo aiuto per le caregiver che avrà come principali destinatarie le donne sulle quali, in famiglia o al di fuori, grava il peso della cura di una persona anziana, disabile o con patologia.

Alla conferenza stampa parteciperanno:

– Antonio Matarrelli – sindaco di Mesagne

– Antonio Calabrese – presidente del Consorzio dei Comuni dell’Ambito BR4

– Serena Mingolla – associazione Conchiglia APS Responsabile dell’Attuazione del Progetto “Dico Donna Dico Diritti”

– Raffaella Arnesano – Associazione Conchiglia APS Responsabile delle Attività Laboratoriali del Progetto “Dico Donna Dico Diritti”

– Patrizia Carra – dirigente Primo Circolo Didattico Giosuè Carducci

– Ornella Manco – dirigente Secondo Circolo Didattico Giovanni XXIII.