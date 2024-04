Dieci anni senza Mimmo Mennitti, giornalista e politico

Presso la Sala “Gino Strada” di Palazzo Granafei Nervegna, Brindisi, si è tenuto un evento commemorativo in memoria di Mimmo Mennitti, a dieci anni dalla sua scomparsa, organizzato dal giornalista Antonio Celeste, direttore di Agenda Brindisi. L’evento è stato realizzato con la collaborazione della Fondazione “Tonino Di Giulio”, medico e politico con il quale Mennitti aveva avuto un forte legame di amicizia. Un vero e proprio omaggio per un grande uomo che ha lasciato un ricordo indelebile e che, nonostante siano passati tanti anni, viene ricordato con affetto e ammirazione dalla città che ha tanto amato e per cui si è speso con passione. Antonio Celeste, Tonino per Mennitti, ha parlato del grande rapporto di amicizia e di stima che lo ha legato per tanti anni al Sindaco e di come sia stato importante per il suo percorso giornalistico. Sono intervenuti: il Sindaco Giuseppe Marchionna e l’avv. Gualtiero Gualtieri che hanno descritto il loro intenso legame con il Sindaco Mennitti, ricordando vari momenti importanti. È stato proiettato un docufilm realizzato da Antonio Celeste, con i testi firmati da Roberto Romeo, un lavoro che ha richiesto mesi di ricerca e tanto impegno. È stato bello rivedere i tanti momenti della vita di Mennitti, sia dal punto di vista giornalistico che politico. Un quadro della politica completamente diverso, con il riconoscimento dei valori umani al di sopra di tutto. Gli altri schieramenti politici non erano considerati avversari, ma, piuttosto, opportunità di confronto. Tanti i riconoscimenti per un uomo così importante per la nostra città. Il Consiglio Comunale, su proposta del consigliere Roberto Quarta, ha deciso di intitolare a Mennitti il lungomare Regina Margherita e il gesto è stato condiviso all’unanimità. Al termine dell’incontro Giuseppe Marchionna ha annunciato, a sorpresa, che il Comune di Brindisi presenterà la sua candidatura a capitale italiana della cultura 2027 e, sicuramente, non c’era occasione migliore per dare la notizia.

Anna Consales