Dieci visionarie a tutela di ambiente e salute

Dieci donne, dieci visionarie, dieci scienziate, dieci scrittrici. Presentato questa sera, presso l’Accademia degli Erranti nelle ex scuole Pie, il libro di Cristina Mangia e Sabrina Presto dal titolo “Scienziate visionarie”. Dieci storie di impegno per l’ambiente e la salute”. L’evento e’ stato organizzato da Inner Wheel, Porta d’Oriente, Accademia degli Erranti e Fondazione Di Giulio. Tanti spunti e tante riflessioni per provare a capire come sia possibile far convivere ambiente e lavoro, partendo dalle ricerche e dalle analisi fatte dalle dieci scienziate protagoniste del libro per dare un futuro migliore a questo mondo. Presenti il presidente di Inner Wheel, Roberta Miceli Cavino, il presidente della Fondazione Di Giulio e Porta d’Oriente, Raffaella Argentieri, e l’autrice Cristina Mangia, ricercatrice CNR Lecce. Ha fatto gli onori di casa Rosy Barretta, presidente Antiche Strade Brindisi.