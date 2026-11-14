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Dieta mediterranea, tra bambini, Arcimboldo, frutta e verdura

Nell’ambito delle iniziative previste dal Festival della Dieta Mediteranea, in svolgimento in questo week end a Brindisi, stamattina, presso Palazzo Nervegna, si e’ svolto un evento finalizzato a far conoscere gli alimenti della dieta mediterranea ai bambini, come frutta e verdura di stagione. L’obiettivo, attraverso delle composizioni artistiche che i bambini hanno realizzato, prendendo spunto dalle opere del pittore Arcimboldo, e’ di dare delle giuste indicazioni ai bambini su una corretta alimentazione, fatta di prodotti locali, a Km zero e stagionali. A condurre questa progettualità’ e’ stata Ilaria Oliva. Sono intervenuti il sindaco Giuseppe Marchionna e il responsabile della Fondazione Dieta Mediterranea, Domenico Rogoli.

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