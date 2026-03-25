Difendiamo la scuola dalle radici per salvare la bellezza di pensare dal dominio della tecnica

DIFENDIAMO LA SCUOLA DELLE RADICI Per salvare la bellezza di pensare dal

dominio della tecnica – Riflessione sul Dantedì

Da anni si sente ripetere che il Liceo classico è la scuola dell’inutile: un relitto polveroso

affondato assieme al passato che pretende di rievocare. Cinquant’anni di ideologia della

tecnica e dell’utile hanno annientato la predisposizione alla bellezza che per millenni ha

accompagnato la Civiltà Europea: conta solo ciò che serve, non ciò che vale.

Si dice che il Liceo classico insegna un mondo che non c’è più e trascura invece il mondo in

cui vivi e vivrai, condannando a diventare un disoccupato senza speranza.

Ma siamo sicuri che sia proprio così?

Nonostante ciò che si racconta, la realtà è un’altra: la “scuola dell’astratto”, infatti, riesce a

far conseguire risultati estremamente concreti.

Lo studio delle lingue classiche e della filosofia non è mero esercizio mnemonico: educa al

difficile, insegnando a chi vi si cimenta il valore del pensiero critico, la capacità di risoluzione

dei problemi, l’attitudine a pensare ed esprimersi meglio di chiunque altro. Non solo: l’elevato

carico di studio prepara alle sfide dell’università con una efficacia altrimenti non

raggiungibile.

Eppure, non è su un mero piano materialista che si misura la centralità formativa della

cultura umanistica: quale che sia il percorso di studi, il suo apprendimento consente, infatti,

di recuperare intatto l’intero patrimonio della Civiltà Europea, e di tramandare quanto fatto,

detto e pensato dai nostri antenati. In un paese come l’ltalia, erede più di ogni altro di quella

tradizione, questo deve significare non soltanto trasmettere passivamente un agglomerato di

nozioni, ma anche e soprattutto lanciare il monito di saper essere all’altezza della

straordinaria eredità che grava sulle nostre spalle, con la necessità di mantenerla in vita.

Studiare la storia, l’arte, il pensiero e le gesta degli eroi di questa Nazione consente infatti di

individuare il filo conduttore che accumuna tra loro tutte le generazioni d’Italia: la capacità di

creare, di scoprire e soprattutto di osare. Dal coraggio di sfidare l’ignoto di Cristoforo

Colombo al sublime racconto del divino di Dante, dalla creatività geniale di Leonardo al

sacrificio eroico dei ragazzi della Grande Guerra, la storia d’Italia restituisce un’immagine

molto diversa dal ritratto caricaturale “spaghetti-mafia-mandolino” che alcuni cercano di

affibbiare al nostro Paese.

Tutto ciò non può finire disperso: occorre in tal senso riformare lo studio dell’ Educazione

civica, traformandola nel momento in cui gli studenti comprendano a pieno il significato di

essere eredi di quel lascito morale e dell’esigenza di declinarlo nella loro vita, tutti i giorni.

Oggi più che mai, occorre affrontare la sfida della modernità, essendo capaci di coniugare

tradizione e rinnovamento, identità e apertura al presente. È doveroso adattare un modello di

didattica che per tanti decenni si è rivelato vincente – quello che mette al centro la cultura

umanistica – al tempo, ai problemi e alle prospettive della Generazione che lo vive.

Interdisciplinarietà, promozione di laboratori, potenziamento dei collegamenti con

l’università sono solo alcuni spunti. Ma non basta: bisogna promuovere gli scambi culturali

con tutto il Mediterraneo, culla di quella Civiltà cantata, rappresentata e scolpita nelle opere

che si studiano tra i banchi di scuola. A tal fine, è necessario implementare i viaggi di

istruzione nei luoghi simbolo di questo continente, per coniugare conoscenza teorica e

esperienza pratica, pensiero e Azione.

Azione Studentesca